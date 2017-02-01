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1 февраля 2017 г.

Куда обращаться за помощью бомжам и престарелым в Ставрополе

В связи с ухудшением погодных условий комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя инициировал ежедневные рейды по выявлению лиц без определенного места жительства и пожилых людей, оказавшихся в трудной ситуации. Налажен обмен информацией и тесное сотрудничество с общественными организациями, предоставляющими горячее питание.

Это Храм Успения Божьей Матери (ул. Фадеева, 1, тел. 28-15-50), Спасо-Преображенский реабилитационный центр города Ставрополя (пер. Школьный, 12, тел. 28-49-66, ул. Л. Толстого, 176/1, тел. – 8-928-321-11-42), Ставропольская краевая общественная организация «Открытый дом-Детская служба спасения» (ул. Социалистическая, 1, тел. 8-909-760-77-82). А такая благотворительная организация «Берег Надежды» (ул. Аграрник, 10, тел. 8-928-230-44-00), кроме предоставления горячего питания предоставляет временное жилье и содействует в трудоустройстве.

Помимо этого, гражданам без определенного места жительства и пожилым людям, оказавшимся в кризисной ситуации, комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя оказывается помощь в виде талонов на продуктовые наборы и горячее питание.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170201/kuda_obraschatsya_za_pomoschyu_bomzham_i_prestarelym_v_stavropol_100162.html
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Помощь малоимущим и бомжам в Ставрополе
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