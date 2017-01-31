«Маршрут милосердия» в Ставрополе: накормили горячим обедом нуждающихся

Акция милосердия / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

В минувшие выходные в краевом центре по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на территории Андреевского собора прошла благотворительная акция «Маршрут милосердия». Волонтеры общественной организации «Здоровое Ставрополье» раздавали нуждающимся горячую еду.

Акция проходит не первый год, особенно актуальна она в зимнее время. И, как замечено, пользуется большой популярностью.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170131/marshrut_miloserdiya_v_stavropole_nakormili_goryachim_obedom_nuz_100028.html