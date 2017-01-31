Фотография к статье «Маршрут милосердия» в Ставрополе: накормили горячим обедом нуждающихся
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
«Маршрут милосердия» в Ставрополе: накормили горячим обедом нуждающихся
В минувшие выходные в краевом центре по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на территории Андреевского собора прошла благотворительная акция «Маршрут милосердия». Волонтеры общественной организации «Здоровое Ставрополье» раздавали нуждающимся горячую еду.
Акция проходит не первый год, особенно актуальна она в зимнее время. И, как замечено, пользуется большой популярностью.