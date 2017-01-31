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31 января 2017 г.

Житель Пятигорска собирался убить следователя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Пятигорска, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Он обвиняется в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении следователя и его близких в связи с производством предварительного расследования. Пятигорчанин, зная о том, что в производстве старшего следователя следственного отдела по Предгорному району краевого управления СКР находится уголовное дело по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе и убийстве, 6 июля прошлого года решил «пугануть» следователя. Обвиняемый в следственной комнате изолятора (в тот момент он знакомился материалами дела) начал угрожать следователю и его близким убийством. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/zhitel_pyatigorska_sobiralsya_ubit_sledovatelya_100113.html
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