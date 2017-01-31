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31 января 2017 г.

За год дружинники Невинномысска вышли 252 раза на охрану правопорядка

В Невинномысске подвели итоги работы народных дружин

В Невинномысске прошло заседание штаба народных дружин, посвященное подведению итогов совместной деятельности администрации города, отдела МВД России и народных дружин по организации охраны общественного порядка в 2016 году. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации В. Жирнов, представители муниципалитета, депутатского корпуса, территориальных общественных объединений, казачества, члены народных дружин, сотрудники отдела МВД.

Было отмечено, что в прошлом году совместно с сотрудниками ППС и участковыми добровольные помощники полиции выходили на дежурство 252 раза, было составлено 545 протоколов. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) городского отдела МВД России О. Оттенс рассказал, что дружинники активно привлекались на дежурства в православных храмах, также на культурно-массовых мероприятиях.

Муниципалитетом произведены выплаты дружинникам на сумму свыше 740 тысяч рублей.

Продолжилось заседание награждением. Благодарность администрации города была объявлена лучшим дружинникам. Представители народных дружин получили также Благодарности городской Думы и Благодарственные письма отдела МВД России по Невинномысску.

Не забыли поощрить и участковых уполномоченных полиции за плодотворную совместную работу с участниками народных дружин.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170131/za_god_druzhinniki_nevinnomysska_vyshli_252_raza_na_okhranu_prav_100057.html
Фотография к статье За год дружинники Невинномысска вышли 252 раза на охрану правопорядка
В Невинномысске подвели итоги работы народных дружин
В Невинномысске подвели итоги работы народных дружин
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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