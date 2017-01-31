В Ставрополе мужчина насмерть забил знакомого молотком

В Ставрополе 45-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть. Вечером 21 января мужчина из-за какой-то мелочи поссорился со знакомым, ссора переросла в избиение, когда подозреваемый руками и ногами, а затем и молотком нанес множество ударов потерпевшему. Он умер в машине скорой помощи. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, рассказали в Ставропольском МСО краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170131/v_stavropole_muzhchina_nasmert_zabil_znakomogo_molotkom_100101.html