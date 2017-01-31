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31 января 2017 г.
Ветераны о будущем / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

В совете ветеранов Ставрополя наметили планы на будущее

На пленарном заседании президиума совета ветеранов Ставрополя, посвященном итогам работы организации в 2016 году, участники обсудили механизмы взаимодействия с городскими властями и поставили задачи на 2017 год. Особый акцент сделан на реализации мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, приуроченного к Дню защитника Отечества и 99-летию со дня образования Красной армии. В честь знаменательной даты в феврале в школах пройдут военизированные соревнования и спортивные турниры, уроки мужества и вечера памяти. Кроме того, в 2017 году планируется усилить адресную помощь всем проживающим в Ставрополе участникам Великой Отечественной войны и боевых действий.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170131/v_sovete_veteranov_stavropolya_nametili_plany_na_buduschee_100086.html
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В совете ветеранов Ставрополя наметили планы на будущее
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