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31 января 2017 г.

В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах

В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах

В рамках акции «За безопасность детей» сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами «Молодой гвардии» вышли на дороги Предгорного района, рассказали в ГУ МВД России по краю. На пересечении улиц сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и вместе с молодогвардейцами объясняли водителям важность использования детских удерживающих устройств и ремней безопасностей. А еще – дарили им и пешеходам световозвращающие элементы. Кстати, их можно носить их не только на одежде, но и на сумках.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/v_predgornom_rayone_sotrudniki_politsii_i_volontery_proveli_akts_100110.html
Фотография к статье В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах
В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах
В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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В Предгорном районе сотрудники полиции и волонтеры провели акцию о безопасности на дорогах
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