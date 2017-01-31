Троллейбусы в Ставрополе остановились из-за долгов в 20 миллионов рублей

Сегодня у нашей редакции несколько новостей для пассажиров общественного транспорта в краевом центре. И все невеселые.

С первого февраля согласно постановлению региональной тарифной комиссии увеличены тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси до 18 и 20 рублей соответственно. Администрация города одновременно увеличила стоимость проезда в троллейбусах до 18 рублей. Таким образом «рогатые электромобили» потеряли статус самого дешевого общественного транспорта, коими считались со дня их появления на улицах краевого центра. Но и это еще не все — 31 января все 67 машин муниципального троллейбусного предприятия с утра остались стоять в депо.

Движение троллейбусов остановилось еще накануне вечером, а конкретнее с 16.15. Водителям и кондукторам — а на этих должностях работают в основном женщины — пришлось мерзнуть в салонах при минусовой температуре вплоть до 19.30. Пассажиры, как не трудно догадаться тоже довольными не выглядели, поскольку фактически в час пик, когда народ разъезжается с работы по домам, многим пришлось пересаживаться в автобусы и маршрутки. Причина давняя и она известна — долги муниципального предприятия за электроэнергию перевалили за 20 миллионов рублей. И Ставропольское отделение «Горэлектросети» собиралось обесточить троллейбусные линии еще в декабре. Однако в результате переговоров с комитетом городского хозяйства тогда было найдено компромиссное решение — энергетики пока «закрывают глаза» на этот долг, а предприятие ищет пути выхода из кризиса, при этом оплачивает текущие платежи. Однако этого не произошло. И с начала года энергетические долги троллейбусного предприятия выросли еще на несколько миллионов. Поэтому решительные действия энергетиков, отключивших рубильник, не стоит считать столь уж неожиданными.

Другое дело — время, выбранное для этого. В комитете городского хозяйства, со специалистами которого удалось связаться редакции, не без оснований пеняли на коварство энергетиков. Все-таки лучше было бы отключить питание с утра. Чтобы народ и не надеялся на троллейбусы в этот день, а ехал в автобусах и маршрутках. А взяться за рубильник в час пик — значит подставить не только должника, но и ни в чем не виноватых пассажиров. К тому же и холодно было вечером 30 января. Впрочем, других комментариев в комитете городского хозяйства нашей редакции получить так и не удалось. Его специалисты «футболили» журналиста «СП» то в пресс-службу администрации, то к руководителям троллейбусного предприятия, которых, естественно не было на месте в связи с этим кризисом. Троллейбусов на маршрутах тоже не было. Все что удалось узнать: идут очередные переговоры с энергетиками. Будут ли результаты, когда и какие — неизвестно.

Заместитель директора троллейбусного предприятия В. Забелев, которому все же удалось дозвониться, был немногословным:

– Да, пока стоят все 67 троллейбусов, которые у нас на ходу. И когда они выйдут на маршруты — не знаю.

– А поможет ли новый тариф на проезд расквитаться с долгами и сделать работу рентабельной?

– Наши экономисты подсчитали, что при стоимости проезда в 18 рублей мы выходим на «нулевой» баланс. То есть долги после этого расти не должны. Правда, и серьезной прибыли не будет. Но с другой стороны, если троллейбусы будут стоять, как сегодня, тогда, у нас вообще не останется возможности для того, чтобы зарабатывать...

Вот такая туманная перспектива. О неблагополучном экономическом положении троллейбусного парка было известно давно. В конце прошлого года администрация краевого центра приняла по этому поводу кадровое решение, назначив руководителем муниципального автотранспортного предприятия Алексея Бушмана, и троллейбусный парк теперь тоже в его подчинении. Управленец он опытный. В свое время вывел из кризиса СМУП «Фаун», увеличив доходы в четыре раза. Удастся ли справиться с кризисом в городском пассажирском транспорте — покажет время.

Социальные сети тем временем выдают немало возмущенных комментариев по поводу остановившихся троллейбусов и замерзших пассажиров. Если убрать откровенную брань — то все по делу. А самое главное, никто не знает, сколько еще раз троллейбусы будут останавливаться на маршрутах из-за обесточенных линий, а пассажиры мерзнуть на остановках. Что касается самих троллейбусов, то как показывает, проведенный предприятием опрос, к этому виду транспорта отношение горожан весьма приязненное. Более 60 процентов заполнивших анкету оценили его работу на «отлично», «хорошо» и «нормально». На сайте троллейбусного предприятия есть искренние благодарности водителям за работу в новогоднюю ночь. Тогда весь транспорт стоял, а возили горожан только троллейбусы. Так что городу они нужны. Пусть и с повышенным тарифом на проезд.

http://www.stapravda.ru/20170131/trolleybusy_v_stavropole_ostanovilis_izza_dolgov_v_20_millionov__100128.html