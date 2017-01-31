Электронный полис ОСАГО должны продавать все страховые компании

Электронный полис ОСАГО можно купить у любого страховщика / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

ЗАКОНный интерес

Ситуация в сегменте страхового рынка, связанном с ОСАГО, уже на протяжении нескольких лет остается напряженной. Эксперты даже склонны считать ее кризисной. Однако не безнадежной.

И 2017 год сулит хотя бы частичное разрешение ключевых проблем. Способствовать тому должны знаковые нововведения, о которых мы сегодня говорим с постоянным экспертом Романом Савичевым, генеральным директором «Юридического агентства «СРВ». В рейтинге авторитетного портала «Право.ru» оно в очередной раз вошло в число крупнейших региональных юридических компаний.

– Уже стало традиционным, что новогодние праздники приносят новости автовладельцам. 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 214-ФЗ, который обязал страховые компании продавать полисы в электронном виде, – говорит Р. Савичев. – Ранее это было только их правом.

Процедура оформления полиса полностью дистанционная и довольно легкая. На сайте страховой компании вы регистрируете личный кабинет, составляете в нем заявление о заключении договора. Для корректного заполнения всех граф потребуются те же документы, что были нужны при обращении в офис, – паспорт, водительское удостоверение и ПТС, а для автомобилей старше трех лет еще и диагностическая карта. Введенные вами данные проверяются через автоматизированную информационную систему Российского союза автостраховщиков.

После этого вы оперативно получите расчет страховой премии. Она не должна ничем отличаться от той, что вам назвали бы при приобретении документа в офисе страховщика. Оплата производится с помощью банковской карты. Дополнительно компанией могут быть предложены и другие способы оплаты.

К слову, Банк России выдвинул жесткие требования к обеспечению работы сайтов страховых компаний. В случае технических неполадок на ресурсе выбранной организации вам поступит предложение воспользоваться услугами другого страховщика, при вашем согласии вы будете перенаправлены на его сайт. Более того, заключение договора должно быть обеспечено в течение получаса с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование.

Сам полис приходит на электронную почту, а также будет храниться в личном кабинете. Иметь его при себе в бумажном виде необязательно. Теоретически у сотрудников полиции должен быть доступ к упомянутой информационной системе. Однако на первых порах все же надежнее будет возить с собой хотя бы распечатку документа. Впрочем, каждый желающий имеет право получить полис ОСАГО и на бланке строгой отчетности – для этого нужно будет оплатить лишь стоимость почтовой доставки.

Развитие страхования за рубежом показывает, что электронные продажи быстро перетягивают на себя большую долю рынка. И понятно, возможность купить е-полис позволяет оперативно устранить проблему с дефицитом бумажных полисов в некоторых территориях, где страховщики по тем или иным причинам минимизировали свое присутствие. Скромнее должны стать и те, кто активно навязывал водителям дополнительные услуги. Хотя жизнь страховых компаний е-ОСАГО точно не упростит. Более серьезные надежды возлагались на другие меры.

В частности, предполагалось, что с начала года поменяются правила компенсации материального ущерба по ОСАГО и преимущественное значение получит реальный ремонт пострадавшего автомобиля. Однако окончательное решение по натуральному возмещению так и не было принято в прошлом году, и срок сдвинулся ориентировочно на начало весны. Так что пока схема остается прежней: владелец покалеченной машины получает деньги – максимальная сумма компенсации составляет 400 тысяч рублей.

Когда же станет преимущественной натуральная форма выплаты, то при заключении договора ОСАГО водитель получит право выбрать из предложенного ему списка станцию техобслуживания для проведения ремонта автомобиля при наступлении страхового случая. Ответственность за качество работ будут нести страховщики. Деньги же будут выплачиваться лишь в конкретных ситуациях – например, когда транспортное средство уже невозможно отремонтировать или его ремонт будет стоит больше лимита в 400 тысяч рублей.

С одной стороны, понятно, что новый уровень ответственности станет серьезным испытанием для страховщиков. Но они рассчитывают, что расходы на организацию ремонта автомобилей даже без учета их износа будут ниже тех масштабных трат, которые стали приходиться на погашение требований недобросовестных автоюристов. Ведь далеко не секрет, какого размаха за последние годы удалось достичь тем, кто научился зарабатывать на выплатах в ОСАГО. Ситуация такова, что большинство прав требования по итогам судебных тяжб переходит к посредникам. В итоге автовладельцы получают не так много средств. Деньги же оседают в карманах автоюристов.

Таким образом, переход на натуральное возмещение по ОСАГО потенциально может снять остроту целого ряда проблем. И это позволит еще на какое-то время не поднимать больной вопрос о повышении тарифов по страхованию.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170131/elektronnyy_polis_osago_dolzhny_prodavat_vse_strakhovye_kompanii_100059.html