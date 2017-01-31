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31 января 2017 г.

Директор рынка на Ставрополье, депутат сельсовета, подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Незлобненский рынок», подозреваемого в получении взятки, сообщили в краевом управлении СКР. В декабре прошлого года директор рынка как плату за заключение договора аренды торгового павильона получил от женщины взятку в виде имущественных прав на распоряжение нежилым строением стоимостью 500 тысяч рублей и на получение денег в размере свыше 550 тысяч рублей, которые рынок по решению суда обязан был передать этой женщине. Особо отметим, что весь процесс проходил под контролем оперативных сотрудников ГУ МВД РФ по СКФО, куда женщина сообщила о требовании с нее незаконного вознаграждения.

В пресс-службе краевого управления СКР подчеркивают, что подозреваемый – депутат Незлобненского сельсовета Георгиевского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/direktor_rynka_na_stavropole_deputat_selsoveta_podozrevaetsya_v__100116.html
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