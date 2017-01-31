Читатели «Ставропольской правды» благодарят своих спасителей

Читатели благодарят / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Помогли справиться с бедой

После пожара в доме на улице Ясеновской в Ставрополе мне грозила незавидная участь. Могла остаться холодной зимой под открытым небом. К счастью, этого не случилось. В итоге квартира, которую я ждала в очереди целых сорок лет, теперь в полном порядке. Не стыдно и гостей пригласить. Среди тех, кто пришел на помощь в трудные для меня дни, руководители администрации Октябрьского района, строители, принимавшие участие в восстановлении дома. Огромное спасибо также моим соседям и родственникам. Всем, кто мне помог, желаю крепкого здоровья и удачи.

С. Черных, инвалид 2-й группы. Ставрополь.

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Между жизнью и смертью

Осенью прошлого года я приехала в краевой центр по делам, а когда уже собиралась возвращаться домой, неожиданно почувствовала себя очень плохо. Это еще мягко сказано. В торакально-хирургическом отделении краевой больницы на улице Семашко мне сделали срочную операцию. И фактически вернули к жизни. Хочу низко поклониться доктору Георгию Погосяну и его бригаде, которая буквально вырвала меня из рук смерти. Огромное спасибо и всем сотрудникам этого отделения за чуткость и доброту.

Л. Меркулова. Новоалександровск.

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Здоровья на долгие годы!

Через «Ставропольскую правду» хотим поблагодарить всех, кто протянул нам руку помощи в трудную минуту. Это председатель СПК «Степные зори» З. Шерпеев, глава сельской администрации села Кара-Тюбе А. Шабанов, депутат краевой Думы И. Киц. Благодаря им нам удалось попасть в краевую больницу, где поставили на ноги нашу Алию. Спасибо врачам Т. Алхоеву,

Ф. Семеновой, главврачу Р. Можейко, А. Батаевой, Ф. Султановой, Л. Дробязко. Все они для нас теперь ангелы-хранители.

Семьи Муслимовых и Туркумбаевых. Нефтекумский район.

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Не верьте слухам

Мне уже седьмой десяток лет, но никогда до этого не пользовалась услугами «Скорой помощи». Народная молва не лучшим образом характеризует ее работу, ходит много слухов об их нерасторопности и низком профессионализме. Но я узнала их совсем с другой стороны, когда неожиданно случился инфаркт. На вызов прибыли две бригады. Действовали слаженно и умело. К сожалению, знаю фамилию только одного врача «Скорой помощи», который мне помог. Это Сергей Владимирович Корнилов. А потом в реанимационном отделении третьей горбольницы Ставрополя мне помогали

Г. Пантюхин, З. Усенбеева, А. Ходус и многие другие медицинские работники. Они спасли меня!

Т. Лещенко.Ставрополь.

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Доброе слово тоже лечит

Меня направили в диабетический диспансер на улице Артема в Ставрополе. Самочувствие было очень плохим, болели глаза, и я почти не видела. Страшно было, когда очутилась у лазерного аппарата. Но люди, которые меня окружали, оказались такими добрыми и ласковыми, что страх вскоре прошел. А потому и лечение оказалось очень эффективным. Спасибо за это врачам И. Дуюн, Т. Стефаниди, медицинской сестре Н. Волковой. Я убедилась после встречи с ними, что доброе слово – это тоже лекарь.

В. Сергеенко. Благодарненский район.

http://www.stapravda.ru/20170131/chitateli_stavropolskoy_pravdy_blagodaryat_svoikh_spasiteley_100049.html