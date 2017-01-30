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10 тысяч за мат / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Житель Невинномысска оштрафован за оскорбление полицейского

Житель Невинномысска В. Пеньков, будучи нетрезвым, возле одного из домов на улице Приборостроительной обиделся на сотрудника полиции, который составлял на него административный материал за мелкое хулиганство. А потому публично в присутствии посторонних граждан оскорбил представителя власти нецензурной бранью. Суд оштрафовал Пенькова на 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170130/zhitel_nevinnomysska_oshtrafovan_za_oskorblenie_politseyskogo_100036.html
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Житель Невинномысска оштрафован за оскорбление полицейского
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