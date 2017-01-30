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30 января 2017 г.

В Ставропольском крае все реже болеют гриппом и ОРВИ

Несмотря на суровые погодные условия, количество заразившихся гриппом и ОРВИ на Ставрополье снижается – 14, 7 тысяч заболевших. Заболевших гриппом – 51 человек. Это ниже на 0,7 % по сравнению с прошлой неделей, как отметила на еженедельном рабочем совещании Ирина Кувалдина, заместитель председателя правительства края. Порог допустимой нормы не превышен ни в одной возрастной группе.

Если сравнить показатели с прошлым годом, то заболеваемость снизилась на 49%. Такую существенную разницу правительство связывает с увеличением объёмов вакцинации населения на 12%.

Апетики и стационары укомплектованы лекарственными средствами по борьбе с вирусами. Цены на лекарства на контролируют.

 – Нельзя наживаться на проблемах людей. А те, кто этого не понимает, не должны работать у нас в крае, – заявил Владимир Владимиров.

Так, губернатор просил обратить внимание минздрава края на те аптеки, где цены необоснованно высоки и принять соответствующие меры – лишить лецензии на продажу. Ранее ведомство выполняло эти функции.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170130/v_stavropolskom_krae_vse_rezhe_boleyut_grippom_i_orvi_100055.html
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