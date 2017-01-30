Ставрополье наградили «Экологическим Оскаром» за масштабность проведенного всероссийского субботника

Ставропольский край вошел в число 10 лучших регионов по итогам участия во Всероссийском экологическом субботнике Зеленой России «Страна моей мечты» (в номинации «Масштабность и массовость мероприятий субботника»), получив в награду «Экологический Оскар» и диплом. Награду первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань получил от председателя регионального отделения движения Владимира Емельянова.

С 2013 года Ставрополье ежегодно активно участвует во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» и других проектах движения. Таких, как, например, эколого-патриотический проект, направленный на увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны «Лес Победы». Цель акции – посадить именные деревья в честь 27 миллионов погибших. Проект реализуется в 85 регионах России и на территории 36 стран. На сегодняшний день высажено около 18 млн. деревьев. Также набирает популярность первое детское добровольное экологическое движение «Зеленые пионеры» (цель – воспитание любви к Родине и трепетного уважения к уникальной природе страны).

http://www.stapravda.ru/20170130/stavropole_nagradili_ekologicheskim_oskarom_za_masshtabnost_prov_100070.html