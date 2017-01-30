На Ставрополье стартовала закупочная кампания по приобретению жилья для детей-сирот

В поисках жилья для сирот / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Министерство имущественных отношений края начало закупочную кампанию на 2017 год по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основная проблема, с которой сталкиваются специалисты, – отсутствие в некоторых районах края строительных организаций, готовых начать строительство многоквартирных домов в сельской местности.

С условиями участия в конкурсных процедурах можно ознакомиться на официальном сайте министерства. Специалисты обращают внимание, что с 1 января изменились требования к привлечению бюджетных средств к строительству многоквартирных домов и дополнительно требуется экспертиза проекта.

В районах Ставрополья, где потребность в обеспечении жильем детей-сирот невысокая, минимущества готово приобрести квартиры не только в новостройках, но и на вторичном рынке. В помощь желающим продать имеющуюся жилплощадь разработана инструкция по участию в электронных аукционах. Ознакомиться с нею можно на сайте министерства в разделе «Государственные закупки». Участие в этих аукционах не требует от продавцов жилых помещений никаких дополнительных затрат.

По возникающим вопросам, связанным с участием в аукционах на приобретение квартир, можно проконсультироваться в отделе по формированию специализированного жилищного фонда по телефону 8 (8652) 26-41-04.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_startovala_zakupochnaya_kampaniya_po_priobreteniyu_100078.html