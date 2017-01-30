Музыкальная «Метель под скрипки Мендельсона» согрела ставропольских зрителей

Все-таки в оркестре работают счастливые люди! По крайней мере, так думается каждый раз, когда удается побывать на концерте в Ставропольской краевой филармонии. Когда видишь вдохновенные лица музыкантов, когда чувствуешь с какой любовью они извлекают ноты из инструментов... Справедливости ради надо сказать, что и зрители не остаются огорченными — у них свои поводы для радости.

Безупречный музыкальный вечер прошел в Ставропольской краевой филармонии 25 января, когда в исполнении симфонического оркестра под управление дирижера Юрия Михайленко прозвучала премьерная программа этого года – «Метель под скрипки Мендельсона».

Зрителей буквально окутала вдохновенная музыка 19 века. Настоящий праздник случился благодаря тому самому «элитному звуку», которым наполнился зал. Что еще важно, для слушателей была составлена чрезвычайно комфортная программа. Прозвучали известные произведения немецкого композитора: самые ранние сочинения Феликса Мендельсона – симфония для струнного оркестра №7, а также более зрелые труды мастера – симфония №5 «Реформационная» (третья часть), увертюра «Гебриды» и «Итальянская симфония».

Феликс Мендельсон прожил 38 лет, но за это время сумел удивить, покорить Европу и весь мир. Как рассказывала во время небольших пауз музыковед филармонии Татьяна Диева, вокруг имени гения долго не утихали страсти: кто-то (как бы мы теперь сказали) из его «коллег» считал Мендельсона гением, другие, напротив, яро критиковали. А сегодня музыка Мендельсона, где бы она не звучала, дарит людям свет.

Мендельсон был необычайно многогранен: композитор, пианист, дирижер, педагог, глава Лейпцигской композиторской школы, основатель Лейпцигской консерватории, идейный вдохновитель и организатор знаменитых симфонических концертов Гевандхауза. Баловень судьбы? Да, безусловно. Гений? Конечно! Он рос в богатой семье: отец был банкиром, дед — знаменитым философом. Лучшие музыканты того времени оказались в распоряжении юного Феликса, в раннем возрасте появилась еще и возможность выступать в большом концертном зале, который был частью шикарного дома Мендельсонов. В девять лет композитор создал свое первое произведение, в 13 – написал симфонию для струнного оркестра №7, а в период с 12 до 15 лет из под его пера вышли 13 симфоний для струнного оркестра, фортепианный концерт и опера. Немецкий композитор Роберт Шуман называл Феликса Мендельсона «Моцартом девятнадцатого столетия».

… Каждый из музыкантов, создавшим в этот вечер вдохновенную атмосферу, достроен похвалы. Особое внимание (по понятным причинам) было приковано к молодому дирижеру Юрию Михайленко. Буквально в конце прошлого года он радушно был принят в коллектив ставропольской филармонии, а уже сегодня на сцене мастерски руководит многоликим симфоническим оркестром. Концерт показал, что Михайленко безошибочно отыскал путь к слушательской аудитории. Публика приняла приготовленное для нее в этот вечер пиршество с вполне предсказуемым энтузиазмом и горячо благодарила «аристократов звука». Все удалось!

http://www.stapravda.ru/20170130/muzykalnaya_metel_pod_skripki_mendelsona_sogrela_stavropolskikh__100020.html