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26 января 2017 г.

«Метель под скрипки Мендельсона» звучала в филармонии Ставрополя

В Ставропольской краевой филармонии представили премьерную программу «Метель под скрипки Мендельсона». Зрители окунулись в мир прекрасной вдохновенной музыки 19 века. Были представлены известные произведения немецкого композитора — гения своего времени. В первой части вечера в исполнении симфонического оркестра под управлением Юрия Михайленко прозвучали самые ранние сочинения Феликса Мендельсона: симфония для струнного оркестра №7, а также сочинения зрелого периода творчества - симфония № 5 «Реформационная» (третья часть), увертюра «Гебриды» и «Итальянская симфония».

Феликс Мендельсон прожил всего лишь 38 лет, но за это время сумел удивить и покорить Европу и весь мир.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170126/metel_pod_skripki_mendelsona_zvuchala_v_filarmonii_stavropolya_99942.html
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