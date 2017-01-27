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27 января 2017 г.

Ставропольский край занял третье место в тесте по истории Отечества

По итогам акции «Тест по истории Отечества» Ставропольский край занял третье место среди всех субъектов РФ и стал вторым по количеству участников. Почти десять тысяч ставропольчан сдавали «экзамен»: 4472 мужчины, 5465 женщин. Средний балл составил 23,91 (по России – 20,32 из 40 возможных), а средний возраст участников – 17 лет. 

Тест включал 40 вопросов по тематическим полям: военные события, дипломатия и рост территории, культура и наука, внутренняя политика и управление, экономика и социум. Задания были разработаны профессорско-преподавательским составом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskiy_kray_zanyal_trete_mesto_v_teste_po_istorii_oteches_100003.html
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