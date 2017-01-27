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27 января 2017 г.

Ставропольских водителей просят не выезжать на дороги без крайней необходимости

Зимняя дорога

Обильный снег создает проблемы в организации дорожного движения, предупреждает Госавтоинспекция края. На дорогах образован снежный накат, наледь, ограничена видимость.

Наряды ДПС круглосуточно следят за состоянием проезжих частей. На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, работает снегоуборочная техника, проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью.

Синоптики предупреждают о надвигающихся аномальных морозах (ночью в отдельных местах по краю ожидается до -25 градусов), обильных снегопадах. В связи с неблагоприятными погодными условиями Ставропольская Госавтоинспекция просит водителей без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

Если поездки не избежать, автолюбителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть крайне внимательными в местах возможного появления пешеходов.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskikh_voditeley_prosyat_ne_vyezzhat_na_dorogi_bez_krayn_99995.html
Фотография к статье Ставропольских водителей просят не выезжать на дороги без крайней необходимости
Зимняя дорога
Зимняя дорога
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК
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