Ставропольских водителей просят не выезжать на дороги без крайней необходимости
Обильный снег создает проблемы в организации дорожного движения, предупреждает Госавтоинспекция края. На дорогах образован снежный накат, наледь, ограничена видимость.
Наряды ДПС круглосуточно следят за состоянием проезжих частей. На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, работает снегоуборочная техника, проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью.
Синоптики предупреждают о надвигающихся аномальных морозах (ночью в отдельных местах по краю ожидается до -25 градусов), обильных снегопадах. В связи с неблагоприятными погодными условиями Ставропольская Госавтоинспекция просит водителей без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом.
Если поездки не избежать, автолюбителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть крайне внимательными в местах возможного появления пешеходов.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК