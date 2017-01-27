Ставропольских водителей просят не выезжать на дороги без крайней необходимости

Обильный снег создает проблемы в организации дорожного движения, предупреждает Госавтоинспекция края. На дорогах образован снежный накат, наледь, ограничена видимость.

Наряды ДПС круглосуточно следят за состоянием проезжих частей. На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, работает снегоуборочная техника, проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью.

Синоптики предупреждают о надвигающихся аномальных морозах (ночью в отдельных местах по краю ожидается до -25 градусов), обильных снегопадах. В связи с неблагоприятными погодными условиями Ставропольская Госавтоинспекция просит водителей без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

Если поездки не избежать, автолюбителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть крайне внимательными в местах возможного появления пешеходов.

http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskikh_voditeley_prosyat_ne_vyezzhat_na_dorogi_bez_krayn_99995.html