На Ставропольский край надвигаются аномальные морозы

Ставропольский Гидрометцентр предупреждает: на край надвигаются аномальные морозы! В период 28 января – 2 февраля средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6-10 градусов. Причина похолодания – вторжение на территорию края арктического воздуха.

Так, с 28 января по 2 февраля в Ставропольском крае ожидается понижение температуры воздуха ночью до -13…-18 градусов, в отдельные ночи местами до -20…-25 градусов, днем до -6…-11 градусов.

http://www.stapravda.ru/20170127/na_stavropolskiy_kray_nadvigayutsya_anomalnye_morozy_99991.html