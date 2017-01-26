В смерти 9-месячной девочки в Буденновске подозревают её родителей

26 января, на одном из федеральных телеканалов в эфир вышла программа об обстоятельствах смерти девятимесячной девочки в Буденновске в октябре прошлого года. В телепередаче, инициатором которой стала прабабушкой погибшей девочки, речь шла о том, что в ее смерти виноваты родители, которые «хотели избавиться от дочери и не обеспечивали ей необходимый уход». Девочка неоднократно получала травмы, но адекватной медицинской помощи не получала. А за несколько дней до ее смерти мать при купании обварила лицо и другие части тела ребенка горячей водой, причинив сильные ожоги. Но в больницу мать не ходила. Девочка умерла.

По указанию и.о. руководителя краевого управления СКР Е. Шаповалова, сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ ).

Е. Шаповалов потребовал в рамках расследования дать оценку действиям либо бездействиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних (в семье воспитывается еще одна маленькая девочка). Назначена и служебная проверка деятельности руководителя, заместителя и следователя Буденовского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР, которые, как считает руководство управления, не приняли до сих пор решения о возбуждении уголовно дела по смерти девочки. Вопрос об ответственности каждого будет решен позже.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170126/v_smerti_9mesyachnoy_devochki_v_budennovske_podozrevayut_ee_rodi_99975.html