Ставропольские инвалиды смогут напечатать книги за счёт краевого бюджета

В министерстве культуры Ставропольского края начался приём заявок на выпуск книг, печатных изданий для инвалидов и иных социально-значимых проектов, за счет средств бюджета Ставропольского края в 2017 году. Заявки принимаются от авторов (авторских коллективов), проживающих на территории края с соблюдением правил регистрации, по следующим тематическим направлениям: научно-популярная литература; публицистическая литература; художественная литература (проза, поэзия); детская и юношеская литература; периодические издания; социально-значимая информационно-рекламная продукция. Заявка может быть подана на бумажном носителе непосредственно или направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в электронном виде, подписанная с использованием электронной цифровой подписи. Помимо сведений об авторе необходимы не менее двух рецензий от членов Союза писателей России или Союза российских писателей. Подробности по телефонам: (8652) 26-96-83, 26-23-61.

http://www.stapravda.ru/20170126/stavropolskie_invalidy_smogut_napechatat_knigi_za_schet_kraevogo_99902.html