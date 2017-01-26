Приоритетные направления развития Невинномысска обсудили на совещании в правительстве края

Совещание, посвященное реализации приоритетного направления «Моногорода» прошло под председательством заместителя председателя краевого правительства Андрея Мурги. Как сообщил в ходе совещания глава Невинномысска Михаил Миненков, в городе построят новый путепровод протяженностью 300 метров, который свяжет разделенные железной дорогой две части муниципалитета. После запуска нового объекта планируется отремонтировать действующий путепровод, в результате чего в Невинномысске будет создан единый транспортно-пересадочный узел. Реконструкции подвергнется и площадь перед железнодорожным вокзалом.

Власти города также анонсировали предстоящий ремонт спортивно-культурного комплекса «Олимп», который готова провести минерально-химическая компания «ЕвроХим». Проект одобрен в рамках реализации программы «5 шагов к благоустройству». А до 2018 года Невинномысск планирует реконструировать старейший в крае парк «Шерстяник» и городские пруды.

Как рассказали в пресс-службе министерства экономического развития СК, на совещании также обсудили вопросы формирования управленческой команды по развитию моногорода Невинномысск, внедрение инструментов государственно-частного партнерства, приоритетные инвестпроекты.

Глава экономического блока Ставрополья Андрей Мурга поставил задачу комплексного подхода к диверсификации экономики моногорода. Он подчеркнул, что необходимо сделать прорыв не только в плане урбанизации, но прежде всего, качественно готовить кадры для производств, правильно организовать логистику и уделять особое внимание развитию индустриального парка. Все это поможет Невинномысску в ближайшие годы выйти из числа моногородов.

– Есть два основных критерия – это создание новых рабочих мест и увеличение объема инвестиций в основной капитал. Мы должны понимать, каким на выходе из статуса монопрофильных должен стать Невинномысск. Сегодня у нас есть все шансы сделать из него центр подготовки профессиональных кадров, где готовят специалистов совместно с работодателями, когда студенты интегрированы в производственную среду с первых шагов обучения… А развитие регионального индустриального парка может помочь городу стать крупнейшим промышленным центром России, – отметил Андрей Мурга.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость повышения качества жизни населения. В том числе – в плане оказания медицинских услуг, создания благоприятной экологической среды в Невинномысске.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170126/prioritetnye_napravleniya_razvitiya_nevinnomysska_obsudili_na_so_99938.html