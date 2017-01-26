Директор пятигорского «Холода» Виктор Соломко награжден орденом Дружбы

Указом Президента России Владимира Путина генеральный директор пятигорского предприятия ОАО «Холод» Виктор Соломко награждён орденом Дружбы. С наградой его поздравил губернатор Владимир Владимиров. В телеграмме, в частности, говорится:

«Высокая государственная награда является справедливым подтверждением вашего вклада в развитие отечественной перерабатывающей отрасли, социально-экономический рост нашего региона. Уверен, что и в дальнейшем ваши знания, талант и опыт будут служить на благо Ставрополья».

Виктор Соломко более 30 лет возглавляет ОАО «Холод» – одно из крупнейших в регионе предприятий по производству и продаже мороженого и продуктов питания. В 1990-х и в 2000-х годах неоднократно избирался депутатом гордумы Пятигорска, депутатом краевого парламента.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170126/direktor_pyatigorskogo_kholoda_viktor_solomko_nagrazhden_ordenom_99974.html