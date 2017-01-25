В Кисловодске задержан неоднократно судимый вор-форточник

В отдел МВД России по Кисловодску с заявлением о кражах обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из его домовладения имущество похищали дважды. Злоумышленник проник в домовладение через форточку и украл компьютерную технику и другие вещи на более чем 45 тысяч рублей. Подозреваемый был установлен, разыскан и задержан. Это ранее неоднократно судимый за кражи через форточки 26-летний местный житель. При обыске в квартире задержанного похищенное имущество было изъято, рассказали в пресс-службе ГУ России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/v_kislovodske_zaderzhan_neodnokratno_sudimyy_vorfortochnik_99907.html