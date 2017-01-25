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25 января 2017 г.

В Кисловодске разрабатывают меры по сохранению городских лесов

В перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска, утвержденном распоряжением Правительства РФ, администрации этого города и правительству Ставрополья предложено реализовать мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и организации лесного хозяйства.

О нынешнем состоянии прилегающих к Кисловодску лесов мы беседуем с директором городского лесничества Юрием Ярыльченко.

– Жители и гости города задают такое вопрос: почему среди вечнозеленых хвойников все чаще встречаются рыжие пятна усохших деревьев.

– На массовую гибель деревьев на припеке Боргустанского хребта обратила внимание и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее запросу специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Ставропольского края» обследовали 400 гектаров. Их выводы: среди основных причин массовой гибели деревьев – пожары, как правило, по вине любителей пикников.

Большая часть «рыжих пятен» на Боргустанском хребте появилась на месте низовых пожаров, эффективно бороться с которыми пока не получается. Тяжелые пожарные машины МЧС не могут работать на крутых горных склонах. В соответствии с распоряжением Правительства России мы предлагаем при городском лесничестве организовать, укомплектовать техникой и противопожарным инвентарем пожарно-химическую станцию. Проще говоря, закупить два-три легких, высокопроходимых бортовых автомобиля «Фермер», в которые можно установить емкости с водой, ранцевые огнетушители, «воздуходувки». На все это потребуется около двух миллионов рублей.

– Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Что вы делаете для профилактики лесных пожаров?

– Кисловодское городское лесничество образовано в середине прошлого года. Пока у нас нет ни штатов, ни техники, ни производственной базы для полноценного функционирования. Так, для создания минерализованных полос, способных остановить распространение огня в лесу, нужны два колесных трактора и один гусеничный, плуги, бороны, а для патрулирования по горным дорогам – высокопроходимые автомобили. На сегодняшний день за лесничеством закреплена одна старенькая машина с «убитым» двигателем. Пока мы лишь изготовили и установили аншлаги с призывами беречь лес от огня.

Чтобы контролировать 2328 гектаров леса, необходимо хотя бы десять лесников. Их же пока только два. Кадровый резерв у меня есть, но нет средств на зарплату. На создание необходимой производственной базы и на заработную плату предусмотренным штатным расписанием 28 сотрудникам ежегодно требуется 6,5 миллиона рублей. И еще два миллиона – на закупку необходимой техники. Между тем в нынешнем году на нужды городского лесничества в местном бюджете заложили чуть больше одного миллиона рублей.

В лесу необходимо регулярно проводить санитарные рубки: очищать его от сухостоя, больных деревьев и «осветлять» – прореживать загущенные посадки. Последние десять лет в городских лесах Кисловодска ничего этого не делалось, и они стали вырождаться.

– Начиная с 2007 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс, я много раз слышал, что городские леса Кисловодска беззащитны, потому что не утверждены их границы. Какова ситуация ныне?

– Пока ничего не изменилось. Но есть надежда. Буквально на днях на совещании с природоохранным прокурором Ставропольского края первый заместитель главы администрации Кисловодска заверил, что к сентябрю нынешнего года городские леса отмежуют и поставят на государственный кадастровый учет. До сих пор это не делали, ссылаясь на то, что у муниципалитета нет денег – около 6 миллионов – на оплату работы землеустроителей.

Возможно, прежние администрации не спешили ставить земли лесного фонда на кадастровый учет не только из-за отсутствия средств… В течение десяти лет от земель лесного фонда дачники, коммерсанты, предприятия и организации, а порой и мэрия практически бесконтрольно и безнаказанно «отщипывали» кусочки. На сегодняшний день, по нашим прикидкам, городские леса Кисловодска потеряли около 300 гектаров.

Эти потери нужно восполнять. Мы предложили организовать лесной питомник производительностью 100-150 тысяч сеянцев хвойных и лиственных пород. На уход за ними ежегодно потребуется около 500 тысяч рублей. Но если закупать саженцы на стороне, то это обойдется в разы дороже. А так мы сможем каждый год сажать по 30 гектаров леса да еще и реализовывать неиспользованные саженцы.

– Представляю, как пригорюнился бы начальник финансового управления мэрии Кисловодска, послушав наш разговор: затраты, затраты, затраты…

– Однако городские леса могут приносить и доход в казну муниципалитета. Лесной кодекс допускает 16 видов использования лесов на правах аренды. Применительно к Кисловодску речь может идти прежде всего об использовании лесов в целях рекреации. Это всевозможные экологические тропинки, лесные лагеря, горнолыжные трассы, конный прокат и так далее. В этой связи городской Думе необходимо утвердить положение о муниципальной лесной аренде и ставки платы за единицу площади участка.

– Только что закончились новогодние праздники. Для прилегающих к городу лесов они всегда оборачивались бедой, сопоставимой с пожаром. Как можно предупредить массовую новогоднюю вырубку сосен и елей?

– Усиление охраны лесов мало что даст при нынешнем техническом оснащении браконьеров. В этом году в Кисловодске официально работало 25 елочных базаров. На самом же деле, по моим наблюдениям, их было в разы больше.

Остановить незаконную вырубку елей и сосен можно путем их маркировки. Делается это очень просто: на каждое официально продаваемое деревце наклеивают кусочек самоклеящейся пленки строгой отчетности. Его концы соединяют и прокалывают специальным степлером. Если к этому еще добавить жесткое наказание за появление на торговой точке хоть одного немаркированного дерева, то волна новогоднего браконьерства резко пойдет на убыль. Надеюсь, в этом году власти Кисловодска наконец-то примут соответствующие решения.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170125/v_kislovodske_razrabatyvayut_mery_po_sokhraneniyu_gorodskikh_les_99898.html
Фотография к статье В Кисловодске разрабатывают меры по сохранению городских лесов
Десять лет в городских лесах не убирали бурелом
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