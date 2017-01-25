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25 января 2017 г.

В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год

В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год

25 января состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по краю, сообщает пресс-служба ведомства. Были рассмотрены вопросы оперативно-служебной деятельности краевой полиции в 2016 году, заслушаны доклады руководителей подразделений и начальников районных органов внутренних дел руководителей управлений по контролю за незаконным оборотом наркотиков и вопросам миграции ГУ МВД России по краю.

Начальник Главного управления МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Олдак назвал основные показатели деятельности ведомства. В 2016 году снизилось количество зарегистрированных тяжких преступлений: грабежей, краж, умышленных убийств, изнасилований, дорожно-транспортных происшествия, повлекших тяжкие последствия. За год сотрудники полиции раскрыли более 18 тысяч преступлений, в том числе более трех с половиной тысяч – тяжких и особо тяжких, из которых свыше 1,2 тысячи – преступления прошлых лет.

В 2016 году полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасности при проведении более чем 18 тысяч массовых мероприятий, в которых приняло участие около 4,6 миллионов человек. Сотрудниками органов внутренних дел выявлено около 3 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 600 килограммов наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. За 12 месяцев 2016 года сотрудниками полиции на территории края задержано свыше полутора тысяч лиц, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены около 700 тысяч водителей и более 60 тысяч пешеходов.

На коллегии были определены и задачи на начавшийся год. Александр Олдак определил их так:

– В 2016 году мы обеспечили необходимый уровень безопасности в регионе. В этом году нам по-прежнему предстоит сохранить надлежащий контроль за правопорядком в крае, что потребует от всех присутствующих руководителей эффективной организации действий и сил.

В рамках заседания коллегии были предусмотрены и учебные занятия с руководителями подразделений полицейского главка и начальниками районных отделов полиции.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев, председатель краевой Думы Дмитрий Ягубов, Главный федеральный инспектор по краю Сергей Ушаков, уполновомченный по правам человека на Ставрополье Алексей Селюков, руководители правоохранительных и надзорных органов региона, представители общественного совета при ГУ МВД России по краю.

Г. Ягубов отдельно поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение общественной безопасности в ходе масштабной избирательной кампании и непосредственно в единый день голосования.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/v_glavnom_upravlenii_mvd_rossii_po_krayu_podveli_itogi_raboty_za_99924.html
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В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год
В Главном управлении МВД России по краю подвели итоги работы за 2016 год
Фото пресс-служба ГУ МВД России по краю
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