Штаб детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» начал работу в Кочубеевском районе
В администрации Кочубеевского района прошло установочное совещание районного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
В нем приняли участие руководители патриотических объединений, заместители директоров школ по воспитательной работе, представители казачества, военком по городу Невинномысску и Кочубеевскому району Юрий Селютин, руководитель местного отделения ДОСААФ Алексей Белоцерковец. Также поддержать начинание приехал помощник губернатора Ставропольского края, председатель краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко.
«ЮНАРМИЯ» – самое молодое движение в России, получившее регистрацию в 2016 году. Несмотря на это, оно уже имеет 85 региональных отделений. С осени прошлого года «ЮНАРМИЯ» действует и на территории Ставропольского края.
Как рассказал в ходе совещания начальник краевого штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Олег Сухачев, «ЮНАРМИЯ» призвана объединить под своим флагом все военно-исторические, патриотические, поисковые клубы, а также движение Постов №1.
В пресс-службе администрации Кочубеевского района сообщили, что деятельность военно-паториотического движения на кочубеевской земле началась с создания районного штаба «ЮНАРМИИ», который будет координировать работу всех отрядов. Руководителем штаба избран Виктор Рыбалкин.
Теперь кочубеевские юнармейцы будут принимать участие в краевых и всероссийских мероприятиях движения. Каждый получит удостоверение юнармейца и значок. В перспективе у всех также будет и форма единого образца, принятая в регионе.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района