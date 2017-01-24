В Ставрополе девушка подозревается в организации занятием проституцией с несовершеннолетней

Возбуждено уголовное дело в отношени 22-летней девушки, подозреваемой в организации занятием проституцией с использованием несовершеннолетних. Нынешней зимой подозреваемая в одной из социальных сетей познакомилась с 15-летней девочкой и предложила новой знакомой заняться проституцией. «Мамка» должна была предоставлять съемную квартиру и принимать заказы, а несовершеннолетняя – оказывать услуги интимного характера, половину заработанных денег передавать организатору, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropole_devushka_podozrevaetsya_v_organizatsii_zanyatiem_pr_99845.html