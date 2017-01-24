Ставропольские студенты могут получить пособие на проезд

Пособие для студентов / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

С 1 января до 30 апреля в органах соцзащиты и многофункциональных центрах принимаются заявления на социальное пособие для студентов на проезд. Такие пособия в нашем крае выплачиваются студентам вузов и профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, не достигшим 23 лет и признанным малоимущими. Размер этого пособия в 2017 году составляет 1165 рублей.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170124/stavropolskie_studenty_mogut_poluchit_posobie_na_proezd_99819.html