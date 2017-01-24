Соглашение с агропрофсоюзом подписала Дума Ставропольского края

В Думе Ставропольского края состоялось подписание соглашения о взаимодействии между комитетом по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии и краевой организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Как подчеркнул ее руководитель Сергей Марнопольский, одно из основных направлений сотрудничества — в сфере нормотворческой деятельности по вопросам обеспечения трудовых и социальных прав и гарантий тружеников регионального агропрома.

http://www.stapravda.ru/20170124/soglashenie_s_agroprofsoyuzom_podpisala_duma_stavropolskogo_kray_99873.html