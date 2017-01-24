Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
24 января 2017 г.

Соглашение с агропрофсоюзом подписала Дума Ставропольского края

В Думе Ставропольского края состоялось подписание соглашения о взаимодействии между комитетом по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии и краевой организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Как подчеркнул ее руководитель Сергей Марнопольский, одно из основных направлений сотрудничества — в сфере нормотворческой деятельности по вопросам обеспечения трудовых и социальных прав и гарантий тружеников регионального агропрома.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170124/soglashenie_s_agroprofsoyuzom_podpisala_duma_stavropolskogo_kray_99873.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Что интересовало шпионов ЦРУ в советском Ставрополе
Соглашение с агропрофсоюзом подписала Дума Ставропольского края
Управление Роскомнадзора по СКФО проводит день открытых дверей по персональным данным
В Александровском районе возобновлено движение транспорта
Ставропольские студенты могут получить пособие на проезд
Дума Ставропольского края
Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат
Жители Ставрополья переплачивают за воду, считают краевые депутаты
Реформу «Ставрополькрайводоканала» обсудили в краевой Думе
Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати
Два альтернативных законопроекта рассмотрят в Думе Ставрополья
Ставропольский край
Застраховал жизнь – получи налоговый вычет
Рост промышленного производства отмечен на Ставрополье
Более 350 жителей сёл прослушали курсы финансовой грамотности в Ставропольском крае
В Ставропольском крае открыли «Горячую линию» по вопросам мониторинга рынка труда
В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!