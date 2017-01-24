Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
24 января 2017 г.
Защитили права FIFA / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Контрафактные товары с символикой FIFA выявлены в Ставрополе

Прокуратура Промышленного района Ставрополя проверила, как в крае защищены интеллектуальные права FIFA при использовании символики чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Оказалось, что таких нарушений предостаточно. Например, в магазине «Атлетика» индивидуальный предприниматель торговал футболками с нанесенным товарным знаком «FIFA» и брелоками «Кубок мира – Бразилия – 2014». Все с признаками контрафактности, без договора с правообладателем. А в торговом павильоне рынка на Тухачевского торговали компакт-дисками с товарным знаком «FIFA» – тоже с признаками контрафактности. По данным фактам полицией в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Прокуратура района внесла представление директору рынка «Тухачевский» об устранении нарушений закона.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/kontrafaktnye_tovary_s_simvolikoy_fifa_vyyavleny_v_stavropole_99841.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Застраховал жизнь – получи налоговый вычет
Контрафактные товары с символикой FIFA выявлены в Ставрополе
В Ставрополе продажу «должности» судья оценила в 12 миллионов рублей
Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат
В Невинномысске за квартал взыскали с нелегальных торговцев штрафов на 259 тысяч рублей
Ставрополь
В Ставропольском крае подорожали молочные продукты
В Ставрополе назначен новый руководитель муниципального пассажирского автопредприятия
В Ставрополе стартовал 23-й фестиваль фантастики
Ставропольские студенты могут получить пособие на проезд
Успехи молодых ставропольских экологов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!