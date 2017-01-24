Контрафактные товары с символикой FIFA выявлены в Ставрополе

Защитили права FIFA / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя проверила, как в крае защищены интеллектуальные права FIFA при использовании символики чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Оказалось, что таких нарушений предостаточно. Например, в магазине «Атлетика» индивидуальный предприниматель торговал футболками с нанесенным товарным знаком «FIFA» и брелоками «Кубок мира – Бразилия – 2014». Все с признаками контрафактности, без договора с правообладателем. А в торговом павильоне рынка на Тухачевского торговали компакт-дисками с товарным знаком «FIFA» – тоже с признаками контрафактности. По данным фактам полицией в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Прокуратура района внесла представление директору рынка «Тухачевский» об устранении нарушений закона.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/kontrafaktnye_tovary_s_simvolikoy_fifa_vyyavleny_v_stavropole_99841.html