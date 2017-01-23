В Минеральных Водах бесплатно раздали контейнеры для сбора мусора

В городе Минеральные Воды прошла акция, организованная управлением ЖКХ муниципалитета. Сотрудники управления совместно с мусоровывозящей организацией бесплатно раздавали местным жителям контейнеры вместимостью 53 литра для сбора мусора и подписывали с ними долгосрочные договоры на его вывоз.

Как пояснил замглавы Минераловодского городского округа по вопросам ЖКХ Денис Янаков, акцию проводили на тех территориях, где всё ещё по-старинке осуществляют поведерный вывоз мусора. Там очень часто бродячие животные разрывают выставленные на обочину пакеты. Современные контейнеры для сбора мусора – это и удобно, и улучшает эстетический вид улиц.

Вторая цель акции – заключение договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов. Услуга будет оплачиваться по действующему тарифу – около 92 рублей с человека. Если кто-то наотрез отказывается заключать такой договор, то, согласно «Правил благоустройства», к нему после выдачи предписания будут применены меры административного воздействия. На раздумье отводится две недели…

http://www.stapravda.ru/20170123/v_mineralnykh_vodakh_besplatno_razdali_konteynery_dlya_sbora_mus_99799.html