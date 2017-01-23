В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка

20 января в 21 час на 191-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «Лада Приора», двигался с небезопасной скоростью, слетел с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В Левокумскуюбольницу были водитель и двое пассажиров, через два часа одна из пассажирок, 20-летняя девушка, умерла. Водитель – 23-летний житель Левокумского района – за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение скоростного режима. Никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/v_levokumskom_rayone_priora_vrezalas_v_derevo_pogibla_20letnyaya_99813.html