Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
23 января 2017 г.

В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка

В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка

20 января в 21 час на 191-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «Лада Приора», двигался с небезопасной скоростью, слетел с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В Левокумскуюбольницу были водитель и двое пассажиров, через два часа одна из пассажирок, 20-летняя девушка, умерла. Водитель – 23-летний житель Левокумского района – за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение скоростного режима. Никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/v_levokumskom_rayone_priora_vrezalas_v_derevo_pogibla_20letnyaya_99813.html
Фотография к статье В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
На Ставрополье задержали автоледи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Пенсионер погиб в тройном ДТП в Ставропольском крае
Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае
Осужденный сбежал из колонии и убил женщину кухонным ножом
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
Левокумский район
Мужчина вернул долг после ареста ворот
На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась
В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход
Шесть человек погибли в ДТП в Левокумском районе
16-летний подросток пырнул ножом мужчину из-за запрета играть в прятки возле дома

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!