В Александровском районе из-за снежных переметов ограничено движение
В связи с погодными условиями в Александровском районе 23 января в 10 часов ограничено движение с 34-го по 38-го километр автодороги «Курсавка – Крымгиреевское – Александровское», объезд осуществляется через Минераловодский городской округ. Ограничение введено в связи с тем, что на данном участке образовались снежные переметы и гололедица. Сейчас там работает снегоуборочная техника, состояние проезжей части контролируют наряды ДПС. После того, как проезжая часть будет приведена в порядок, движение будет возобновлено.
Снежные накаты и ветер создают проблемы с движением на федеральной трассе «Кавказ, проходящей по территории Андроповского района. Здесь движение продолжается, техника чистит дорогу в круглосуточном режиме. Движение осуществляется в штатном режиме. Руководство Госавтоинспекции края обращается ко всем водителям не выезжать в данном направлении без крайней необходимости, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.