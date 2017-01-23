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23 января 2017 г.

В Александровском районе из-за снежных переметов ограничено движение

В связи с погодными условиями в Александровском районе 23 января в 10 часов ограничено движение с 34-го по 38-го километр автодороги «Курсавка – Крымгиреевское – Александровское», объезд осуществляется через Минераловодский городской округ. Ограничение введено в связи с тем, что на данном участке образовались снежные переметы и гололедица. Сейчас там работает снегоуборочная техника, состояние проезжей части контролируют наряды ДПС. После того, как проезжая часть будет приведена в порядок, движение будет возобновлено.

Снежные накаты и ветер создают проблемы с движением на федеральной трассе «Кавказ, проходящей по территории Андроповского района. Здесь движение продолжается, техника чистит дорогу в круглосуточном режиме. Движение осуществляется в штатном режиме. Руководство Госавтоинспекции края обращается ко всем водителям не выезжать в данном направлении без крайней необходимости, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/v_aleksandrovskom_rayone_izza_snezhnykh_peremetov_ogranicheno_dv_99811.html
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