Осужденный сбежал из колонии и убил женщину кухонным ножом

Промышленный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению В. Позднякова в побеге из места лишения свободы, убийстве и краже. 14 октября 2014 года он был осужден за кражи к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в колонии-поселении. 11 марта 2015 года Поздняков прибыл в ставропольскую исправительную колонию № 11 УФСИН России по краю. Утром 6 апреля 2016 года он работал по договору колонии с одним из ИП, вышел за территорию режимной зоны ИП и совершил побег. Отсиживался беглец в квартире одного из многоквартирных домов на улице Тухачевского. Здесь он поссорился с женщиной, схватил кухонный нож и несколько раз ударил ее. Раненая умерла. После убийства Поздняков украл у мертвой жертвы мобильный телефон марки «Explay Golf» стоимостью 2 500 рублей и 3000 рублей. А потом покинул квартиру.

Приговором Промышленного районного суда Поздняков осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/osuzhdennyy_sbezhal_iz_kolonii_i_ubil_zhenschinu_kukhonnym_nozho_99820.html