Нижние минеральные ванны в Ессентуках ждет реставрация

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Ессентуки. Он посетил ряд социально-значимых объектов, в числе которых городская специализированная инфекционная больница.

Накануне здесь был введен в эксплуатацию новый корпус детского отделения. У этого объекта непростая история. Он начал строиться с привлечением внебюджетных источников еще в 2013 году. Однако из-за финансовых трудностей инвестора работы вскоре были приостановлены. Вопрос «возвращения к жизни» замороженной стройки взял на личный контроль Владимир Владимиров. Уже в начале 2017 года детское отделение справило новоселье в новом корпусе. Губернатор проверил качество работ, побеседовал с сотрудниками больницы и подрядчиками. Свершившееся — первый за десятилетия серьезный шаг в решении «капитальных» проблем учреждения, построенного еще в начале прошлого века.

Глава региона принял решение о выделении средств на ремонт ещё одного детского корпуса больницы, где лечатся дети до двух лет. Работы начнутся в этом году. Из бюджета края на эти цели выделено 7,5 миллиона рублей.

– Нельзя мириться с тем, что дети вынуждены лечиться в аварийном здании. Работы по строительству и реконструкции таких объектов должны проводится в кратчайшие сроки, – сказал Владимир Владимиров.

В этот же день главе края представили проект укрепления и благоустройства берегов реки Подкумок в районе улицы Шмидта в Ессентуках и посёлке Белый уголь стоимостью 85 миллионов рублей и 137 миллионов рублей соответственно. Необходимость этих работ продиктована последствиями паводка 2002 года, когда в зону подтопления попали более 800 домовладений. Объекты планируется заявить на участие в конкурсе в Министерство природных ресурсов и экологии России на 2018-2020 годы.

Владимир Владимиров побывал также на строящихся тренировочных площадках в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Срок сдачи объекта – ноябрь 2017-го. Глава региона заявил о необходимости сделать эти площадки многофункциональными, чтобы после завершения чемпионата можно было использовать для занятий массовыми видами спорта.

Губернатор ознакомился с концепцией реконструкции «Нижних минеральных ванн» в Ессентуках. Этот памятник архитектуры, расположенный в курортной зоне города, сегодня находится в аварийном состоянии. Комплекс передан в аренду, ведётся подготовка к реализации инвестиционного проекта по реставрации и созданию на базе нижних ванн лечебно-оздоровительного комплекса с использованием местных природных ресурсов. Здесь также будут расположены питьевые бюветы, открыта музейная экспозиция, посвящённая истории бальнеолечения в Ессентуках. Предварительный объём инвестиций в проект – от 700 миллионов рублей. Срок реализации 2018-2019 годы.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170123/nizhnie_mineralnye_vanny_v_essentukakh_zhdet_restavratsiya_99803.html