Как сохранить целебные свойства кисловодского нарзана

Фото: из архива газеты «СП»

В перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска, утвержденному в конце минувшего года распоряжением Правительства РФ, предписано администрации этого города и правительству Ставропольского края обосновать необходимость ремонта сети минералопроводов, водоохранных мероприятий в границах Кисловодского месторождения минеральных вод.

О том, что происходит с кисловодским нарзаном и как сохранить его целебные свойства, мы беседуем с Владимиром Супруненко – в прошлом ведущим гидрогеологом АО «Кавминкурортресурсы», а ныне сопредседателем общественной организации «Союз защиты курортов КМВ».

– Сегодня много говорят о том, что система недропользования месторождениями минеральных вод не обеспечивает должного контроля и не гарантирует их качества. Почему?

– Ранее эксплуатация всех без исключения месторождений минеральных вод на КМВ была сосредоточена в ведении специально созданной организации, действовавшей в интересах здравниц. Поскольку гидрогеологическая структура КМВ представляет собой единую водонапорную систему, где отдельные месторождения минеральных вод гидравлически связаны, эксплуатация велась на основе строго сбалансированного подхода к отбору минеральной воды с учетом данных специального мониторинга и постоянной корректировки нагрузок. При всех правительствах (и царском, и советском) развитие гидроминеральной базы велось путем целевого финансирования, при непосредственном государственном управлении. Разрушение этой системы путем передачи частным предпринимателям (а их около 40) ряда месторождений минеральных вод создало в гидроминеральной базе Кавказских Минеральных Вод обстановку хаоса, чреватую самыми тяжелыми последствиями.

– Как же ныне эксплуатируют недра особо охраняемого эколого-курортного региона РФ – Кавказские Минеральные Воды?

– Нынешний порядок выдачи лицензий на недропользование месторождениями минеральных вод не отвечает интересам развития и совершенствования гидроминеральной базы курортов федерального значения. Так, в частное пользование переданы Ново-Благодарненский участок Ессентукского месторождения, где сосредоточено около 70 процентов разведанных запасов минеральных вод ессентукского типа, Берёзовский участок Кисловодского месторождения и многие другие.

Результаты такой политики не заставили себя долго ждать. Первой жертвой стал самый популярный в стране бальнеологический курорт – Кисловодск. Неправомерная выдача лицензий на недропользование и необоснованное бурение скважин привела к обеднению гидрогеохимическими элементами источника «Нарзан». Вода источника, кроме бактериологического загрязнения, стала еще и почти пресной – ниже установленных кондиций упала минерализация. К сожалению, уменьшается лечебный эффект нарзана.

– Кто должен следить за качеством нарзана?

– За последние 10 лет практически полностью разрушена контрольная региональная государственная сеть режимных наблюдений за подземными водами, созданная в 1985 году. Информативность данных локальных мониторингов явно недостаточна для надежного прогноза изменений, происходящих в недрах под воздействием бесконтрольной эксплуатации минеральных вод. Всего в регионе более 370 скважин. В каком состоянии большинство из них – неизвестно. Зато точно известно, что значительная часть эксплуатационных скважин, работающих на курорты, нуждается в капитальном ремонте. Более 30 лет происходят негативные процессы и на уникальном Тамбуканском озере лечебной грязи. Здесь и загрязнение с автотрассы, (правда, уже строят обводную трассу), и недопустимое опреснение рапы, и застройка первой охранной зоны.

– Неконтролируемая застройка — одна из самых болезненных проблем курорта...

– Увы, территориальная комплексная схема охраны природы КМВ, определяющая границы поселенческой сети, зонирование и общие принципы функционирования курортов, в том числе градостроения, похоронена в чиновничьих кабинетах. Курортные зоны застраивают жилыми элитными многоэтажными зданиями, совершенно ломающими восприятие этих, ранее гармоничных и уютных, территорий. Зеленые зоны общественного пользования, парковые территории, водоохранные зоны, практически полностью отданы под коммерческое строительство. Дачные территории вблизи городов переводят в категорию земель поселенческих, или коттеджной застройки. И эти безликие территории постепенно сливаются в единый высоко урбанизированный массив. Малонарушенные ландшафты составляют всего 10 процентов курортного региона, а количество оставшихся зеленых зон в городах-курортах меньше нормы даже для обычных поселений!

Недопустимо возросшая миграция провоцирует катастрофический рост техногенной нагрузки и ухудшение экологии курортов. За последние 10 лет количество мигрантов на КМВ выросло на 300 тысяч! Средняя плотность населения на бальнеологических курортах КМВ ныне составляет более 2000 человек на квадратный километр. Как при такой миграционной политике сохранить курорты?

– Но ведь во всех городах-курортах, в том числе и в Кисловодске, есть зоны санитарной охраны минеральных вод. В утвержденном Правительством РФ перечне мероприятий о границах округа горно-санитарной охраны города-курорта Кисловодска говорится аж в трех пунктах! Чем это вызвано?

– Очевидно, что необходима корректировка «Проекта округа и зон санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ)», составленного в 1982-1984 годах совместно гидрогеологическим режимно-эксплуатационным управлением «Кавминводы» (г. Ессентуки) и гидрогеологическим управлением «Геоминводы» (г. Москва). Мне довелось участвовать в этой большой и сложной работе. Границы зон были утверждены в 1985 году Постановлением Правительства РФ № 300 от 9 июля.

Но дело в том, что границы зон санитарной охраны там описаны словесно, начиная от некоторых условных точек. Вынесение границ зон санитарной охраны на карту требует их привязки либо в географической, либо в прямоугольной системе координат и постановки на кадастровый учет. За прошедшие с момента создания проекта… более чем 30 лет произошли объективные изменения, связанные с развитием региона КМВ.

При корректировке проекта нужно руководствоваться тем, что регион Кавказских Минеральных Вод и ныне сохраняет преимущественно лечебную специализацию. Следовательно, при его развитии необходим государственный контроль за состоянием гидроминеральной базы, охраной подземных вод от истощения и загрязнения. Поэтому корректировка первых и вторых зон санитарной охраны месторождений минеральных вод недопустима либо должна меняться в сторону увеличения. Более того, поскольку за последние десятилетия были выделены новые месторождения минеральных вод, то следует также определить первые и вторые зоны их санитарной охраны.

Однако главная проблема в том, что в зонах санитарной охраны городов-курортов КМВ повсеместно нарушают регламент хозяйственной деятельности. Недостаточное развитие канализационных сетей в городах; отсутствие ливневок; загрязнение рек, связанных с горизонтами подземных минеральных вод; изъятие земель гослесфонда, зеленых зон общественного пользования, водоохранных зон, парковых территорий; проблема утилизации отходов; рост транспортной нагрузки; застройка первой и второй зон санитарной охраны сооружениями, не связанными с эксплуатацией природных лечебных ресурсов, приводят к ухудшению санитарно-бактериологического состояния подземных минеральных вод.

Я считаю, что в настоящее время курорты Кавказских Минеральных Вод переживают самый драматический период за свою более чем 200-летнюю историю, и очевидно, что необходима комплексная государственная программа, направленная на восстановление природной среды не только Кисловодска, а и всего курортного региона. Но предшествовать ей должна профессиональная комплексная оценка существующей ситуации. Причем она должна быть выполнена на федеральном уровне.

http://www.stapravda.ru/20170123/kak_sokhranit_tselebnye_svoystva_kislovodskogo_narzana_99800.html