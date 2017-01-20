Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
20 января 2017 г.

Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе

Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе

Сотрудники полиции и представители Общественного совета провели с учениками 10-11 классов школ Апанасенковского района открытые уроки по профориентации. Цель – популяризация среди школьников службы в органах внутренних дел и их дальнейшее поступление в высшие учебные заведения системы МВД России, рассказали в пресс-службе краевого полицейского главка.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/uroki_proforientatsii_proveli_politseyskie_v_apanasenkovskom_ray_99712.html
Фотография к статье Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе
Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе
Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе
Фото пресс- службы ГУ МВД России по СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Четверть населения Ставропольского края подключилась к порталу «Госуслуги»
Невинномысцы представят модели кораблей на краевой выставке «Флот на столе»
Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе
В Ставрополе проходит патриотическая акция к Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Акция «Молодой водитель» прошла в Андроповском районе
Апанасенковский район
Пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль на Ставрополье
6 тонн черного металла украл сторож предприятия в Апанасенковском районе
Породистые куры вместо долгожданной шубы
2017-й – год Верблюда по зороастрийскому гороскопу
40 тысяч пиявок на миллион рублей украли на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!