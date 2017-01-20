Уроки профориентации провели полицейские в Апанасенковском районе

Сотрудники полиции и представители Общественного совета провели с учениками 10-11 классов школ Апанасенковского района открытые уроки по профориентации. Цель – популяризация среди школьников службы в органах внутренних дел и их дальнейшее поступление в высшие учебные заведения системы МВД России, рассказали в пресс-службе краевого полицейского главка.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/uroki_proforientatsii_proveli_politseyskie_v_apanasenkovskom_ray_99712.html