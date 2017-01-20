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20 января 2017 г.

Ставропольские гандболисты выступают в составе сборной России на чемпионате мира во Франции

Радость победы в заключительной игре предварительного этапа над бразильцами

Во Франции завершился предварительный этап чемпионата мира по гандболу среди мужских команд. В пяти встречах сборная России одержала три победы: над японцами — 39:29, поляками — 24:20 и бразильцами — 28:24 и потерпела два поражения: от норвежцев — 24:28 и французов — 24:35. Эти результаты принесли команде третье место в своей подгруппе и путевку в плей-офф.

В составе национальной команды успешно выступают два воспитанника ставропольского гандбола: играющий в Македонии Тимур Дибиров и выступающий в Украине Игорь Сорока. Дибиров на предварительном этапе забросил 8 мячей, Сорока поразил ворота соперников 13 раз.

21 января в 1/8 финала россияне сыграют с командой Словении.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170120/stavropolskie_gandbolisty_vystupayut_v_sostave_sbornoy_rossii_na_99759.html
Фотография к статье Ставропольские гандболисты выступают в составе сборной России на чемпионате мира во Франции
Радость победы в заключительной игре предварительного этапа над бразильцами
Радость победы в заключительной игре предварительного этапа над бразильцами
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