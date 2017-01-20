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20 января 2017 г.

Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске

Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске

Известные люди Ставрополья продолжают поддерживать фотопроект «За безопасность дорожного движения». Участие Накануне в акции принял и игрок команды КВН «Город ПятигорскЪ», а сейчас представитель молодежного отдела администрации города Михаил Беляев, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. КВНщик и сотрудники Госавтоинспекции сфотографировались с тематическими плакатами и провели профилактическое мероприятие совместно с представителями молодежных объединений и общественности. В рамках акции М. Беляев беседовал с участниками дорожного движения, вручал им листовки и фотографировался вместе с водителями. Фоном для фотосессии стали патрульные автомобили ГИБДД.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170120/igrok_komandy_kvn_vozglavil_fotoproekt_za_bezopasnost_dorozhnogo_99772.html
Фотография к статье Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске
Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске
Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске
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