Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске

Известные люди Ставрополья продолжают поддерживать фотопроект «За безопасность дорожного движения». Участие Накануне в акции принял и игрок команды КВН «Город ПятигорскЪ», а сейчас представитель молодежного отдела администрации города Михаил Беляев, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. КВНщик и сотрудники Госавтоинспекции сфотографировались с тематическими плакатами и провели профилактическое мероприятие совместно с представителями молодежных объединений и общественности. В рамках акции М. Беляев беседовал с участниками дорожного движения, вручал им листовки и фотографировался вместе с водителями. Фоном для фотосессии стали патрульные автомобили ГИБДД.

http://www.stapravda.ru/20170120/igrok_komandy_kvn_vozglavil_fotoproekt_za_bezopasnost_dorozhnogo_99772.html