Фотография к статье Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском
В Ставропольском институте Дружбы народов Кавказа широко отметили праздник Крещения Господня.
19 января настоятель вузовского храма Святой великомученицы Татианы Андрей (Плисюк) провел для студентов и преподавателей таинство освящения воды. Затем первокурсники института и студенты колледжа «Современная школа бизнеса» организованно поехали на термальные источники в село Казьминское (Кочубеевский район).