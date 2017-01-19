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19 января 2017 г.

Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском

В Ставропольском институте Дружбы народов Кавказа широко отметили праздник Крещения Господня.

19 января настоятель вузовского храма Святой великомученицы Татианы Андрей (Плисюк) провел для студентов и преподавателей таинство освящения воды. Затем первокурсники института и студенты колледжа «Современная школа бизнеса» организованно поехали на термальные источники в село Казьминское (Кочубеевский район).

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170119/studenty_otmetili_prazdnik_krescheniya_na_termalnykh_istochnikak_99726.html
Фотография к статье Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском
Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском
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