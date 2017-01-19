Баскетболисты ставропольского «Динамо» дважды обыграли соседей по турнирной таблице

Очередные игры провела команда ставропольского «Динамо», выступающая во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу.

Сначала она дважды на своем паркете уступила лидерам турнира БК «Тамбов» — 60:94 и 59:66. А затем «Динамо» отыгралось на соседях по турнирной таблице, дважды переиграв «Строитель» из Энгельса — 66:62 и 93:78.

11 побед в 20 поединках расположили динамовцев на четвертой строчке турнира из восьми коллективов.

Очередные игры воспитанники Олега Филина проведут на выезде. 24 и 25 января они встретятся в Ярославле с занимающим в турнире шестую позицию местным «Буревестником».

http://www.stapravda.ru/20170119/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_dvazhdy_obygrali_sosedey_po__99700.html