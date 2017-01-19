63-летний водитель автомобиля «ИЖ» погиб в ДТП с внедорожником на Ставрополье

19 января в 8 часов на 313-м километре автодороги «Кавказ» водитель автомашины «ЛендРовер» не выдержал дистанции до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с машиной марки «ИЖ», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Оба автомобиля вылетели с проезжей части. От травм на месте происшествия скончался водитель «ИЖ» – 63-летний житель села Салуно-Дмитриевского.

В больницу были доставлены водитель и пассажир внедорожника – 23-летний и 26-летний жители соседней республики. Водитель иномарки несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

http://www.stapravda.ru/20170119/63letniy_voditel_avtomobilya_izh_pogib_v_dtp_s_vnedorozhnikom_na_99731.html