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19 января 2017 г.

63-летний водитель автомобиля «ИЖ» погиб в ДТП с внедорожником на Ставрополье

В Минераловодском районе в ДТП погиб водитель автомашины «ИЖ»

19 января в 8 часов на 313-м километре автодороги «Кавказ» водитель автомашины «ЛендРовер» не выдержал дистанции до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с машиной марки «ИЖ», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Оба автомобиля вылетели с проезжей части. От травм на месте происшествия скончался водитель «ИЖ» – 63-летний житель села Салуно-Дмитриевского.

В больницу были доставлены водитель и пассажир внедорожника – 23-летний и 26-летний жители соседней республики. Водитель иномарки несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170119/63letniy_voditel_avtomobilya_izh_pogib_v_dtp_s_vnedorozhnikom_na_99731.html
Фотография к статье 63-летний водитель автомобиля «ИЖ» погиб в ДТП с внедорожником на Ставрополье
В Минераловодском районе в ДТП погиб водитель автомашины «ИЖ»
В Минераловодском районе в ДТП погиб водитель автомашины «ИЖ»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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