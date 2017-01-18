Валентина Матвиенко оценила выставку Ставропольского края в Совете Федерации

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ состоялась презентация развернутой в здании верхней палаты российского парламента выставки региона. Ее посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вместе с губернатором Владимиром Владимировым она осмотрела каждый стенд экспозиции, задала вопросы руководителям и специалистам опорных для экономики края предприятий. Среди объектов выставки, вызвавших наибольший интерес председателя Совета Федерации – пластины искусственных сапфиров, производимые предприятием «Монокристалл». Завод обеспечивает порядка четверти мирового рынка искусственных сапфиров, его продукция используется при производстве швейцарских часов и смартфонов ведущих мировых марок

– Очень важно, что мы смогли восстановить, сохранить и развить такие технологии, – сказала Валентина Матвиенко.

Также ей была представлена уникальная для России разработка СВЧ-излучателей частоты 24 гигагерца, разработанные компанией «Стилсофт». Как пояснил директор Юрий Стоянов, эти устройства, применяемые для создания систем безопасности, раньше всеми российскими потребителями закупались в Германии. За 2015-2016 годы предприятие смогло локализовать их производство. Сегодня оно не только обеспечивает российский рынок, но и является экспортером – среди недавних клиентов компании заказчики из Бангладеш.

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета академик Владимир Трухачев представил разработку научного коллектива, руководителем которого он является. Это новая мясная порода коров, дающая так называемую «мраморную» говядину – мясо очень высокого качества. Среди особенностей новой породы – быстрый набор веса, до 560 кг за полтора года. Порода была запатентована в прошлом году, это стало итогом 14 летних научных изысканий.

Также Валентина Матвиенко ознакомилась со ставропольскими предприятиями аквакультуры занимающимися разведением осетровых. В год на этих площадках производится до тонны черной икры.

Посетители выставки не смогли пройти мимо стенда, «обитателями» которого были трехдневные утята, выращенные на новой ферме в Предгорном районе. Мощность открытого в прошлом году предприятия составляет 400 тысяч голов. В 2017 году должен состояться пуск его второй очереди, рассчитанной на такое же количество птицы.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170118/valentina_matvienko_otsenila_vystavku_stavropolskogo_kraya_v_sov_99692.html