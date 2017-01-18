В Ставрополе стартовала благотворительная акция в помощь нуждающимся

Добрых дел много не бывает. В августе прошлого года в Ставрополе стартовала благотворительная акция по сбору вещей, которая объединила неравнодушных людей. С их помощью за полгода удалось помочь 324 семьям. В 2017-м организаторы (городская администрация) добрую инииативу решили продолжить, поэтому просят жителей Ставрополя присоединиться. Сделать это очень просто: принести в пункт сбора одежду, обувь, посуду, школьно-письменные принадлежности, книги, развивающие игры и игрушки, вещи для новорожденных, детские коляски, самокаты, спортивный инвентарь, компьютерную и бытовую технику...

Вот адреса благотворительных точек:

Улица Социалистическая, 1 – помещение Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского. Прием проводится каждый понедельник с 8.00 до 16.00.

Улица Партизанская, 1 – Епархиальный центр помощи материнству и детству «Мое солнышко», где вещи принимаются каждую среду, четверг и воскресенье с 14.00 до 18.00.

Проспект К.Маркса, 78 – помещение Ставропольского городского совета женщин. Время приема с 11.00 до 15.00 каждый вторник, среду и субботу.

Есть такая поговорка в народе – чужой беды не бывает. Давайте вместе проявим заботу о тех, кто нуждается в нашей помощи!

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/v_stavropole_startovala_blagotvoritelnaya_aktsiya_v_pomosch_nuzh_99654.html