В Пятигорске из-за нехватки денег на проезд пассажир разбил стекло трамвая

Пятигорские полицейские нашли парня, подозреваемого в вандализме. Преступление было совершено в октябре прошлого года – тогда неизвестный разбил боковое стекло трамвая и скрылся. Сотрудники полиции нашли парня и выяснили, что у 29-летнего пассажира не хватало денег на оплату проезда за себя и свою спутницу. Кондуктор же настаивал на полной оплате, и тогда мужчина ударил кулаком по стеклу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». Ущерб – около трех тысяч рублей – подозреваемый уже возместил.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/v_pyatigorske_izza_nekhvatki_deneg_na_proezd_passazhir_razbil_st_99669.html