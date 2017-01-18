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18 января 2017 г.

В Пятигорске из-за нехватки денег на проезд пассажир разбил стекло трамвая

Пятигорские полицейские нашли парня, подозреваемого в вандализме. Преступление было совершено в октябре прошлого года – тогда неизвестный разбил боковое стекло трамвая и скрылся. Сотрудники полиции нашли парня и выяснили, что у 29-летнего пассажира не хватало денег на оплату проезда за себя и свою спутницу. Кондуктор же настаивал на полной оплате, и тогда мужчина ударил кулаком по стеклу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». Ущерб – около трех тысяч рублей – подозреваемый уже возместил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/v_pyatigorske_izza_nekhvatki_deneg_na_proezd_passazhir_razbil_st_99669.html
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