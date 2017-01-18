В администрации Ставрополя назначены руководители двух комитетов

Глава Ставрополя представил недавно назначенных руководителей двух ключевых комитетов администрации краевого центра. Исполняющим обязанности руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям назначен Виктор Янчук. За его плечами служба в Государственной противопожарной службе Министерства РФ по делам ГО и ЧС. Исполняющим обязанности руководителя комитета труда и социальной защиты населения назначена Лариса Карпенко, ранее занимавшая должность заместителя главы администрации Промышленного района.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170118/v_administratsii_stavropolya_naznacheny_rukovoditeli_dvukh_komit_99658.html