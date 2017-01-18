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18 января 2017 г.
Назначены руководители двух комитетов / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

В администрации Ставрополя назначены руководители двух комитетов

Глава Ставрополя представил недавно назначенных руководителей двух ключевых комитетов администрации краевого центра. Исполняющим обязанности руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям назначен Виктор Янчук. За его плечами служба в Государственной противопожарной службе Министерства РФ по делам ГО и ЧС. Исполняющим обязанности руководителя комитета труда и социальной защиты населения назначена Лариса Карпенко, ранее занимавшая должность заместителя главы администрации Промышленного района.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170118/v_administratsii_stavropolya_naznacheny_rukovoditeli_dvukh_komit_99658.html
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