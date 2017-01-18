Ставрополь готовится отметить 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот день пройдут концерты, театрализованные представления, акции. 20 января городской музей «Память» проведет День открытых дверей. Здесь постоянно действующую выставку дополнят уникальными фотографиями, на которых запечатлен город после оккупации. А еще в этот день в 11:00 у мемориала «Вечная Слава» пройдет традиционный митинг, где горожане почтут память освободителей города.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/stavropol_gotovitsya_otmetit_74yu_godovschinu_osvobozhdeniya_ot__99652.html