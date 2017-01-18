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18 января 2017 г.

Губернатор Ставрополья В.Владимиров выступил на заседании Совета Федерации

Губернатор Ставрополья В.Владимиров выступил на заседании Совета Федерации

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходят Дни Ставропольского края. В рамках 404-го заседания верхней палаты Российского парламента состоялся «Час субъекта Российской Федерации».

С докладом выступил губернатор Владимир Владимиров. Он отметил особое значение вопросов социально-экономического развития Ставрополья с учетом исторической миссии региона и его геостратегической роли «южного форпоста России».  

– Еще с 18 века наша земля стала центром интеграции – «точкой сборки» политического, экономического, культурного пространства России и Кавказа. И сегодня мы являемся здесь связующим звеном и в этом видим свою миссию, – подчеркнул глава региона.

Он отметил, по многим направлениям регион ощущает к себе особое внимание со стороны федерального центра. Так, при поддержке депутатского корпуса в 2017 году регион получит более 150 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт домов культуры. В этом году краю выделяются 609 миллионов рублей из российской казны на обустройство дворовых территорий; на развитие Кисловодского национального парка дополнительно будет направлено 250 миллионов рублей.

В целом это поддерживает развитие Ставрополья. Глава региона сообщил, что за прошлый год в крае, оценочно, на 11% вырос объем сельскохозяйственного производства, на 8% – промышленного. Улучшилась динамика исполнения регионального бюджета: в сравнении с 2015 годом в 2016-м на 7 миллиардов рублей или на 16% вырос объем его налоговых и неналоговых доходов.

В то же сохраняется ряд проблем, отрицательно сказывающихся на развитии края.

Один из самых острых вопросов – ценовой диспаритет на электроэнергию с соседними регионами. На Ставрополье не распространяются особые правила работы рынка электроэнергии, действующие для остальных субъектов округа. За счет этого цена киловатт/часа для ставропольских потребителей до 2 раз выше, чем у соседей. Это снижает инвестиционную привлекательность, провоцирует точки напряжения в социальной сфере. Владимир Владимиров обратился к сенаторам с просьбой обратить внимание на эту проблему и распространить на край «окружные» правила работы рынка электроэнергии.

Губернатор Ставрополья также обратил внимание на избыточные льготы для субъектов экономики, которые приводят к потерям регионами своих доходов. Так в 2014-2016 годах механизм ускоренной амортизации основных средств сократил в крае поступление налога на прибыль организаций более чем на 4 миллиарда рублей. В этот же период федеральные льготы по налогам привели к «выпадению» еще 9 миллиардов рублей, а в перспективе следующей «трехлетки» – повлекут еще 10 миллиардов рублей.

Владимир Владимиров предложил пересмотреть на федеральном уровне систему работы льгот, чтобы сохранить бюджетообеспеченность регионов. Это позволит, в частности, сократить дефицит бюджета, государственный долг, увеличивать расходы по социальным направлениям.

Обеспокоенность краевых властей вызывает также существующий порядок платежей в систему ОМС за неработающее население. Эту нагрузку несет региональный бюджет, который в свою очередь формируется за счет платежей честных налогоплательщиков. Сегодня эта нагрузка составляет около 12 миллиардов рублей в год. Проблема в том, что к неработающему населению фактически относится и неформально занятые граждане – получающие зарплату «в конвертах» и не платящие никаких налогов.

Валентина Матвиенко немедленно отреагировала на это обращение:

– Обращаюсь к профильным комитетам с просьбой рассмотреть этот вопрос. Чтобы снять незаслуженное бремя с региональных бюджетов, необходимо принять федеральный закон о самозанятости, – подчеркнула она.

Отдельной темой выступления губернатора стало развитие Кавказских Минеральных Вод. Он сообщил о краевой инициативе создания автодороги, соединяющей Кисловодск и Сочи. Общая протяженность этого пути должна составить 290 километров, из которых придется строить лишь 95 километров, остальное – уже существующая дорожная сеть, которую потребуется модернизировать. Дорога объединит морские, горнолыжные и бальнеологические курорты Кубани, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, она сократит время пути от Кисловодска до Сочи с 9 до 4 часов, а расстояние – с 770 км до 340 км. Это позволит создать огромный кластер отдыха и оздоровления, и увеличить турпоток на южные курорты на 6 миллионов человек в год.

Другая инициатива касается развития инфраструктуры отдыха, расширения предложения турпродукта. С этой целью Владимир Владимиров предложил разработать проект федерального закона о зонах свободной торговли, а также поддержать идею о создании на КМВ игорной зоны.

В рамках  «Часа субъекта Российской Федерации» также выступил председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, который охарактеризовал основные направления законотворческой деятельности регионального парламента.

По итогам рассмотрения региональной повестки принято решение Совета Федерации, в котором отражены основные вопросы, поднятые руководством региона, обсужденные в рамках заседаний комитетов Совета Федерации.

В завершении заседания Валентина Матвиенко вручила награды руководителям Ставрополья. Владимир Владимиров отмечен Благодарностью председателя Совета Федерации РФ, Геннадий Ягубов – медалью «20 лет Совету Федерации».

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170118/gubernator_stavropolya_vvladimirov_vystupil_na_zasedanii_soveta__99690.html
Фотография к статье Губернатор Ставрополья В.Владимиров выступил на заседании Совета Федерации
Губернатор Ставрополья В.Владимиров выступил на заседании Совета Федерации
Губернатор Ставрополья В.Владимиров выступил на заседании Совета Федерации
Фото пресс-службы губернатора СК
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